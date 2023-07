Novità Lukaku: obbligo riscatto non garantito, l’offerta Inter. E c’è l’idea a zero in mezzo

"Questione portieri ma non solo: il club nerazzurro - dopo aver ufficializzato l’acquisto di Frattesi - blinda con il rinnovo De Vrij (accordo biennale) e il giovane Fabbian, mentre per completare la mediana c’è sempre l’idea Tucu Pereyra a parametro zero. La cessione di Onana potrà finanziare inoltre il ritorno in maglia interista di Lukaku in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (30 milioni) in caso di qualificazione Champions".