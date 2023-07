Sky – Inter, priorità portiere ma la trattativa per Sommer non si sblocca

L'Inter è partita per la tournée in Giappone senza i due portieri dopo l'addio a Onana e Handanovic. La priorità dei nerazzurri è proprio trovare quanto prima l'accordo per Sommer per dare a Inzaghi il titolare dei pali nella prossima stagione. Ma la situazione, spiegano a Skysport, resta bloccata nonostante ci sia da tempo il sì del giocatore al trasferimento a Milano.