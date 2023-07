Sky – Nessuna conferma su Martinez, la priorità dell’Inter è Sommer

L'unica priorità del club interista è Yann Sommer, il portiere del Bayern Monaco. L'obiettivo è quello di chiudere in tempi brevi per permettere all'estremo difensore di aggregarsi alla squadra di Inzaghi che è in ritiro in Giappone. Intanto il portiere si trova nello stesso Paese perché è là in ritiro col Bayern. Si lavora ancora sulle cifre dell'acquisto con i nerazzurri che trattano sui sei mln della clausola rescissoria sul contratto del giocatore.