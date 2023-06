TS – Sushi tra Ausilio e De Zerbi: per il Brighton spunta Asllani

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a cena con Roberto De Zerbi. Non per la panchina nerazzurra, saldamente nelle mani di Simone Inzaghi, ma per un sushi tra amici. Ne parla oggi Tuttosport, che fa un nome in particolare che può interessare all’allenatore del Brighton.

“Due sere fa Piero Ausilio ha cenato al Qor di Milano con Roberto De Zerbi, gettonatissimo (dai vip) ristorante giapponese in zona via Washington. Oggi al Brighton, un domani nella Milano nerazzurra. Edoardo Crnjar, l’agente del tecnico, ha ottimi rapporti con Ausilio e con tutta la dirigenza dei vice campioni d’Europa. Si può tranquillamente sostenere che il noto procuratore e il ds nerazzurro siano amici. E che entrambi si fidino del giudizio dell’altro. Ergo: la crescita professionale di De Zerbi in Inghilterra, con la sua squadra che il prossimo anno per la prima volta parteciperà all’Europa League, è solo la certificazione di un lavoro più che positivo. Personalità, capacità e apprezzamento corrisposto: in futuro certamente dunque De Zerbi potrà essere un profilo in orbita Inter.