Lukaku vede solo l’Inter nel suo futuro. È legatissimo ai tifosi e con Zhang…

Sandro Tonali è a un passo dal Newcastle. Il Milan è pronto a incassare una ingente somma che sarà dirottata sul mercato in entrata. La voce clamorosa delle ultime ore è il possibile tentativo del club rossonero per Romelu Lukaku. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Romelu vede solo l’Inter nel suo futuro. "È legatissimo ai tifosi, per cui nutre ancora un senso di colpa per quell’addio improvviso di due anni fa".