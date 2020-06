Sky – Kumbulla, richiesta alta del Verona: Inter in vantaggio su tutte ma con un ‘dubbio’

Il mercato non si ferma mai: l’Inter continua la propria caccia a giovani di prospettiva da aggiungere alla rosa di Conte e uno dei nomi caldi in tal senso è quello di Kumbulla. Il difensore del Verona piace e non poco ai nerazzurri che, secondo quanto riportato da Sky, sono in vantaggio sulle altre, tra cui la Juventus ma anche alcuni club esteri. L’Inter è in vantaggio perché ha avanzato un’offerta, sebbene la richiesta del Verona sia alta (28 mln più bonus), mentre i bianconeri si sono limitati ad un sondaggio. L’Inter sta facendo comunque valutazioni per decidere le tempistiche dell’affare, ossia se prenderlo e aggregarlo subito alla rosa di Conte o lasciarlo un anno in prestito al Verona.