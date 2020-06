Inter-Sampdoria, i precedenti sorridono ai nerazzurri: nelle ultime cinque sfide…

Quella che si giocherà domenica nel recupero della 25^ giornata di campionato sarà la sfida numero 126 tra Inter e Sampdoria. Il bilancio dei precedenti è a favore dei nerazzurri, con 68 successi a 20 e 37 pareggi che completano il quadro delle gare giocate in campionato.

L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro i blucerchiati; si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A. Il punteggio più frequente tra Inter e Sampdoria in campionato è il pareggio a reti inviolate, finale di 16 incontri: il più recente risale al febbraio 2010.

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 17 sfide di Serie A a San Siro contro la Sampdoria (1-2 nell’aprile 2017): a completare il parziale 11 vittorie e 5 pareggi.

(Fonte: Inter.it)