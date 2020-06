Albania, Duka: “Kumbulla futuro della nazionale. Inter? Non so se in una big…”

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del Comitato esecutivo UEFA, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto a proposito del giovane Kumbulla: “Un buon difensore, gioca in nazionale e rappresenta il nostro futuro”.

Si parla di Inter. Secondo lei è pronto per questo salto?

“Ancora è molto giovane, ha 20 anni, non so se in una big sarebbe titolare fin da subito, ma sicuramente può crescere. Quest’anno al Verona ha dimostrato una grande personalità, e ti fa pensare che possa diventare un top player. So che ci sono anche la Juventus, c’era il Napoli a gennaio… Per noi è importante che lui giochi sempre per 90 minuti, dovunque dovesse andare a giocare, così potrebbe essere in forma anche per la nazionale”.