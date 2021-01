CM – La verità sull’incontro Conte-Zhang. Addio all’Inter? Uno scenario si sta facendo strada

Le voci sul possibile passaggio di consegne al comando dell’Inter potrebbero influenzare anche il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Questo quanto scrive Alberto Cerruti su calciomercato.com. E l’indizio principe lo ha dato lo stesso allenatore, quando nei giorni scorsi ha parlato del mercato, facendo accenno all’incontro di Villa Bellini tenutosi ad agosto:

“Conte è stato chiaro dicendo che il problema esiste da agosto. E guarda caso, proprio in agosto, alla fine della stagione scorsa, c’era stato l’incontro tra Conte e il presidente Zhang che doveva ufficializzare la rottura con il tecnico dopo i suoi attacchi alla società e invece, tra la sorpresa generale, si era concluso con i classici tarallucci e vino. Oggi si capisce perché“, si legge.

A questo punto, quale sarà il futuro di Conte? Lo scenario che si sta facendo strada è quello dell’addio all’Inter per decisione dello stesso ex ct:

“E allora a fine stagione, con o senza lo scudetto, non ci meraviglieremmo se fosse lui a salutare tutti, come fece alla Juventus quando disse che non si poteva entrare in un ristorante da cento euro avendone soltanto dieci in tasca. Perché ormai è chiaro che Suning ha chiuso i rubinetti e nell’interesse dell’Inter bisogna sperare che arrivi un altro gruppo per riaprirli almeno in parte, o meglio ancora del tutto. Con o senza Conte in panchina“, conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)