SM – Suning ha ceduto controllo tecnico dell’Inter ad Alibaba. Cessione? Zhang ha capito che…

Qualche ora dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia della squadra di Antonio Conte, in casa Inter continua a tenere banco il futuro della società. A parlarne è anche Sport Mediaset, che racconta la posizione ormai chiara di Suning e della famiglia Zhang, decisa a cedere non solo una quota del club, ma il pacchetto di maggioranza in suo possesso.

Dovendo sottostare alle decisioni del governo di Pechino, infatti, Suning si è accorta che il business Inter non è più quello che poteva essere nel 2016 e che serve una svolta in questo senso. Per la cessione si sta trattando con BC Partners, anche se, riferisce l’emittente, da ambienti finanziari risulta che ci sarebbero altri soggetti interessati.

Inoltre, quelle che erano indiscrezioni, nel giorno del CdA straordinario della società, sono diventate certezze: Suning ha ceduto il controllo tecnico dell’Inter ad Alibaba, colosso di Jack Ma e partner storico della stessa azienda di Nanchino.

(Fonte: Sport Mediaset)