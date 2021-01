Inter-Conte, addio? “Zero segnali di rinnovo”. Un’ipotesi è da scartare fin da ora: lo scenario

L’edizione odierna di Tuttosport parla di Inter e, nello specifico, del futuro di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, con le parole rilasciate a Sky Sport sul mercato l’allenatore nerazzurro ha lasciato trasparire un po’ di amarezza per le mancate mosse della società che, come tutte, affronta problemi economici dovuti alla pandemia. A fine stagione, scrive il giornale, nessuno scenario è da escludere. Fin qui zero segnali di rinnovo, ma chissà che tutto possa cambiare in caso di cambio di proprietà. Anche perché è alquanto probabile che Conte, per filosofia di lavoro, inizi la prossima stagione con il contratto in scadenza (nel 2022):

PROSPETTIVE – “Il tecnico nerazzurro è di fatto entrato nell’ultimo anno e mezzo del suo contratto in scadenza a giugno 2022: è troppo presto per capire se saranno anche gli ultimi mesi della sua avventura interista (…). Conte non ha intenzione adesso di scrutare l’orizzonte: in estate si tireranno le somme e sarà quello il momento dei confronti (…)“.

RINNOVO? – “Pensare tuttavia che Conte possa cominciare la prossima stagione con un contratto in scadenza nel giugno successivo è alquanto improbabile (…). Adesso ha in qualche modo dovuto cambiare prospettiva: questo non significa che non ci siano i margini per un rinnovo nei prossimi mesi, anche se non sono stati riscontrati segnali in questo senso. Tutto è possibile, a maggior ragione se ci dovessero essere nuove forze all’interno del club e/o rimescolamenti societari“, conclude Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)