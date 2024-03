Sebastiano Vernazza su gazzetta.it lancia la provocazione di mercato: "Perché il Milan non punta su Icardi ?". Il discorso nasce dal bisogno che i rossoneri hanno di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. E il giornalista lancia l'ipotesi di un Mauro Icardi in rossonero:

"L’argentino gioca da due stagioni in Turchia, nel Galatasaray, e non smette di fare gol, con la maglia giallorossa della squadra di Istanbul ne ha segnati 46 in 64 presenze ufficiali (...). Non sappiamo chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Se Stefano Pioli rimanesse al suo posto, il problema dell’integrazione di Icardi sarebbe relativo. Pioli ha allenato Icardi nell’Inter 2016-17 senza intaccarne le doti. Sotto l’ala di Pioli, Icardi ha segnato 15 gol in 24 partite ufficiali. Icardi è un “animale” da area di rigore, un caimano dei sedici metri. Fategli arrivare la palla in quel perimetro e qualcosa combinerà. Icardi milanista sarebbe una provocazione alla Milano interista (...).