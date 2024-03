In casa Inter si ragiona anche in vista della prossima stagione. Il reparto che ha più necessità di ritocchi è quello offensivo e l'arrivo di Taremi, già definito, non basta più. Per questo il club. nerazzurro sta andando con decisione sul talento del Genoa Gudmundsson .

"Albert Gudmundsson piace ai manager nerazzurri, piace a Simone Inzaghi, piace anche ai suoi eventuali futuri compagni: nelle due partite col Genoa tutti hanno apprezzato le qualità del miglior dribblatore della A. E, in effetti, nella rosa di oggi non c’è un nerazzurro così specializzato e abile nel puntare l’avversario di turno. Per avere un’arma differente nella fondina l’Inter potrebbe pure fare qualche sacrificio inatteso e “usare” un gioiello di casa come merce di scambio. Valentin Carboni, tenuto strettissimo a gennaio, è la carta per ogni evenienza sul mercato. È richiestissimo e in fase di formazione nel laboratorio Monza in attesa di spiccare il volo: per questo i nerazzurri non vogliono minimamente perderne il controllo. Su questo 19enne di talento fanno già oggi grandi progetti futuri, ma fargli fare un nuovo periodo di apprendistato altrove, magari a Marassi, potrebbe essere utile", spiega La Gazzetta dello Sport.