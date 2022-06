Mkhitaryan spinge Vidal via dall’Inter. “Rescissione e poi biennale: ecco lo scenario”

Henrikh Mkhitaryan ha rifiutato la proposta della Roma ed è ad un passo dall'Inter. L'armeno rimpiazza Vecino ma anche Vidal è in uscita

Vecino, però, non è l'unico a fare le valigie perché anche Arturo Vidal è in uscita dal club nerazzurro. "Il prossimo sul piede di partenza è Arturo Vidal. Il nazionale cileno (classe 1987 ex Barcellona, Bayern Monaco e Juventus) è in trattativa per rescindere il contratto con l'Inter, per poi accettare il biennale che gli ha offerto il club brasiliano del Flamengo", riporta calciomercato.com, confermando gli ultimi aggiornamenti che vedono il cileno ex Juve lontano da Milano.