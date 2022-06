Vidal, il Flamengo si tira indietro? L’agente vuole chiudere in 2 settimane, l’Inter…

L'entourage del giocatore ha fretta, ma il club brasiliano si interroga sull'utilità del centrocampista cileno

Rimane ancora da definire il futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno, sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023, non proseguirà la sua esperienza milanese, ma al momento non è stata presa alcuna decisione. Il giocatore spinge per trasferirsi al Flamengo, con l'obiettivo di chiudere la carriera in Sud America e provare a vincere la Copa Libertadores, e tutto lasciava pensare che il club brasiliano fosse pronto ad accoglierlo, ma qualcosa pare essere cambiato.