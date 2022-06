Vidal, addio Inter. “Due opzioni ma Arturo ha già scelto dove finire la carriera”

Arturo Vidal è destinato a lasciare l'Inter durante questo calciomercato. Per il cileno si prospettano due opzioni

"Al momento sono queste le due strade che si presentano davanti al cileno ma, stando a quanto lo stesso Vidal ha dichiarato alcuni anni fa, non sarà nessuna delle due l'ultima squadra della sua carriera. Per gli ultimi stralci di calcio giocato, a tempo debito, ci sarà infatti il Rodelindo Roman", commenta La Gazzetta dello Sport che evidenzia come Vidal sia anche il proprietario del Rodelindo Roman, club in cui ha militato sin da piccolo.