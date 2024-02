All'Inter come lo vedrebbe, qualora andasse in porto l'affare "annunciato"?

"All'Inter lo vedrei bene. È un talento, ma con un senso di disciplina e di squadra molto importanti. Questo in una squadra come l'Inter, che nei prossimi anni competerà per vincere il campionato e per essere competitiva in Europa credo che possa portare quel tasso di qualità e quella conoscenza del gioco di squadra che un un grande club è necessario quando vuole mantenere alto il livello delle prestazioni pur cambiando gli interpreti nella formazione".