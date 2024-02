Cosa ti preoccupa dell'Inter?

Mi piace tutto dell'Inter. Il carattere che ha come squadra, la praticità nell'arrivare in zona porta, la velocità nello spostarsi in mezzo, l'apporto di Pavard a destra, Bastoni a sinistra... I numeri parlano chiaro. Non si arriva primi in campionato e non si lotta per la finale di Champions con un lavoro che, conoscendo Simone, mi rende felice per lui. Abbiamo un ottimo rapporto fin dai tempi della Lazio. Guardiamo in modo diverso alle cose belle che accadono all’Inter.