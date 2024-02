Rafa Benitez, oggi allenatore del Celta Vigo, ha risposto ad alcune domande su eventuali rimpianti in carriera. E ha chiamato in causa l'Inter

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic, Rafa Benitez, oggi allenatore del Celta Vigo, ha risposto ad alcune domande su eventuali rimpianti in carriera. E lo spagnolo, convinto, ha chiamato in causa la sua esperienza all'Inter:

"Sicuro. Ho lasciato il Liverpool perché c’era una situazione difficile con Hicks e Gillett. Forse avrei potuto rimanere e cercare di risolvere le cose, ma in quel momento ho dovuto prendere una decisione. E poi sono andato in una squadra come l’Inter che non ha speso nemmeno un euro dopo aver vinto il triplete, con calciatori veterani".