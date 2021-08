Repubblica – Inter, via libera Atalanta: per Zapata si può chiudere domani, le cifre

Duvan Zapata e l'Inter sono ormai a un passo. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, l'Atalanta avrebbe dato il via libera

Duvan Zapata e l'Inter sono ormai a un passo. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, l'Atalanta avrebbe dato il via libera al trasferimento del colombiano a Milano, tanto che il tutto potrebbe essere definito nella giornata di domani per una cifra vicina ai 40 milioni di euro:

"L'Inter già nella giornata di domani cercherà di chiudere per il suo erede: Duvan Zapata. L'Atalanta ha già dato il via libera all'operazione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro", si legge.