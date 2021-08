Di Marzio: “Dzeko andrà all’Inter, c’è vecchia promessa. La verità su Lautaro”

Le parole dell'esperto di mercato di Sky Sport sulle trattative calde di queste ore in casa Inter: da Lukaku a Lautaro Martinez passando per Dzeko

Romelu Lukaku , Edin Dzeko e Lautaro Martinez . Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, dice tutto sulle trattative che sta portando avanti l’Inter proprio in queste ore . Chiusa la trattativa con il Chelsea per il belga, i nerazzurri si stanno muovendo per portare Dzeko in nerazzurro. E arrivano nuovi aggiornamenti sui rumors inglesi in merito a Lautaro Martinez e il Tottenham.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram: “Facciamo un aperitivo di calciomercato. Cominciamo da Lukaku che dovrebbe fare domani le visite mediche col Chelsea, ormai è una storia già chiusa. Dzeko ha chiesto di andare all’Inter, gli fanno un contratto di due anni e la Roma lo accontenterà in virtù di una vecchia promessa. La Roma si sta già muovendo per trovare il sostituto. Lautaro, non mi risulta sia stato raggiunto un accordo con nessun club. È vero che lo voleva il Tottenham, lo vorrebbe ancora come Atletico e Arsenal. Tra l’altro l’Atletico Madrid farebbe più breccia nel cuore di Lautaro rispetto alle altre, ma l’Inter dopo la cessione di Lukaku non ha intenzione di vendere Lautaro. Questa è la posizione di oggi, Lukaku è stato venduto e non ci saranno altri giocatori in uscita. Non so se il giocatore spingerà per andare via, ma la posizione dell’Inter è che l’attaccante non andrà via”, le sue parole.