AS – Zidane pazzo di Lautaro, chiesto a Perez: “111mln? L’Inter cede per molto meno: le cifre”

L’ottima prestazione fornita da Lautaro Martinez a Valdebebas contro il Real Madrid deve essere rimasta impressa non poco negli occhi di Zinedine Zidane. Perché, secondo quanto riportato da AS, l’allenatore delle Merengues non avrebbe esitato a esprimere la propria ammirazione calcistica nei confronti dell’attaccante argentino.

Secondo la testata spagnola, infatti, il tecnico francese avrebbe chiaramente riferito a Florentino Perez e ai dirigenti dei Blancos la propria preferenza nei confronti del Toro. Zidane, infatti, lo vede molto più funzionale alle proprie idee calcistiche rispetto al altri giocatori come Haaland. Che, secondo molte fonti, sarebbe invece il profilo preferito dalla dirigenza.

AS, poi, riguardo al prezzo di Lautaro Martinez aggiunge che, nonostante sia ancora in vigore nel suo contratto (al netto di possibili novità in arrivo dal rinnovo con la società di Viale della Liberazione) una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, l’Inter potrebbe accontentarsi di molto meno, ovvero di circa 80 milioni. Da mesi, per il Real Madrid, si parla di Mbappé ma, in tempi di crisi economica mondiale dovuta alla pandemia da coronavirus, il club spagnolo preferisce puntare a profili più ‘accessibili’. Da qui, i nomi di Lautaro e Haaland. Con Zidane che non avrebbe dubbi su chi comprare per il suo Real.

(Fonte: AS)