Marca: “Che giocatore Lautaro, un jugadorazo di livello top. E magari venisse in Spagna”

Ancora una volta, Lautaro Martinez si è esaltato nelle notti di Champions League. El Toro, così come fatto contro il Barcellona, è salito in cattedra anche contro l’altra big di Spagna, il Real Madrid. E i quotidiano spagnoli lo esaltano e lo sognano.

In particolar modo Marca, che ne parla con toni entusiastici.

“Non c’è dubbio che Lautaro sia un giocatore di livello top ma c’ha tenuto a sottolinearlo anche contro il Real. Ha fatto il suo ruolo e anche quello di Lukaku, ha tenuto nel corpo a corpo, ha segnato il primo gol e fornito un assist vincente. Ha tenuto palla ma si è anche scatenato nei contropiede. Giocatorone che magari venisse in Spagna, che sia al Real o al Barcellona”, sentenzia Marca.

L’Inter è da tempo in trattativa con l’entourage del Toro per il rinnovo di contratto, dopo lo stop alla trattativa con il Barcellona, mai in grado di arrivare alla valutazione di 111 milioni di euro.