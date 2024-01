Sky – Inter, Zielinski questione futuribile. Sensi, interesse Leicester ma zero offerte

Il punto sulle trattative nerazzurre con l'interesse per il calciatore del Napoli e il futuro dell'interista da valutare

Luca Marchetti, a Skysport, ha fatto un punto sul mercato dell'Inter e ha spiegato che al momento non sono previste ulteriori mosse dopo l'arrivo di Buchanan. Il club nerazzurro, chiusa la questione esterno, per il momento non sta portando avanti altre trattative.