Inter, Inzaghi: “Dimarco sta molto meglio. Buchanan? Ci vorrà tempo ma ha grandi qualità”

"Chiaramente sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso: la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un altrettanto ottimo girone di ritorno".

Il ritorno alla vittoria contro il Frosinone ha ridato carica al Monza. Che partita si aspetta?

"Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti con l'Inter: rivedremo con piacere D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni. Dovremo fare una partita molto importante: il Monza è un avversario di qualità".

Contro l’Hellas nel finale ha cambiato assetto tattico alla squadra: pensa che sia una soluzione da attuare a gara in corso o potrebbe esserci qualche cambio di modulo per il futuro in base alle necessità?

"Con il Verona ho cambiato nell'ultimo quarto d'ora, con tre attaccanti in campo. L'ho utilizzata come opzione in quel momento, ma un domani potrà anche essere una soluzione".

Su 19 partite siete andati in vantaggio 18 volte: aggiungo anche che avete segnato 12 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Che cosa evidenziano in termini di atteggiamento questi numeri?

"Significa che la squadra ha lavorato bene in queste 19 partite e che ha impattato le gare sempre nel migliore dei modi, credendoci fino alla fine. I dati e i buoni approcci lo testimoniano, così come i finali di partita".

A proposito di numeri, ce n’è un altro da record: 9 gol subiti in 19 partite. Considerando che l'Inter ha dovuto cambiare spesso in difesa, questo numero significa che la solidità è una questione di gruppo?

"Assolutamente sì, la squadra lavora bene e lavora di gruppo, tutti insieme. Soprattutto abbiamo cambiato diversi assetti difensivi perché abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati al di là degli uomini: abbiamo difeso bene in questo girone d'andata".

Domani avrà a disposizione anche Dimarco e Buchanan?

"Sì, manca ancora l'allenamento di oggi, ma Federico sta molto meglio. Ha recuperato e ha dato il suo apporto nel finale contro il Verona. TJ è arrivato nel migliore dei modi: è un giocatore giovane con ottime qualità, ma ha già una discreta esperienza alle spalle. Ci vorrà un po' di tempo per il suo inserimento, ma questa settimana ha svolto tre allenamenti molto importanti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.