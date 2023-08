Ziliani: “Vlahovic-Lukaku? I soldi del Chelsea finiranno nelle casse della Fiorentina”

Stando al giornalista il costo del giocatore serbo per i bianconeri è troppo elevato e per questo si sta virando sul belga

Nel dettaglio, i soldi che la Juve chiede al Chelsea nello scambio tra il belga e il serbo servono a pagare la terza rata per l'acquisto dello stesso giocatore dalla Fiorentina. Sarebbe circa 27 mln la cifra che i bianconeri dovrebbero dare ai viola. E in base agli accordi, quest'anno il contratto del giocatore bianconero passa da 7.5 mln all'anno a 12. "E insomma: sarà anche vero che alla Continassa sono tutti in attesa di vedere arrivare Lukaku, ma più che tutto non vedono l’ora di veder partire Vlahovic. Per questo alla fine andranno bene anche solo 25-30 milioni", conclude Ziliani.