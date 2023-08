Inter, non si trovano acquirenti per Correa: solo in caso di una sua cessione…

L'attaccante argentino è sempre più in fondo alle gerarchie nerazzurre, ma al momento non ci sono offerte adeguate

Joaquin Correa è sempre più fuori dai piani dell'Inter: l'attaccante argentino non è riuscito a lasciare il segno nelle sue prime due stagioni in nerazzurro, e il club di viale della Liberazione lo ha messo da tempo nella lista degli esuberi . Il problema, tuttavia, è che non si trovano acquirenti per il Tucu.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Correa, invece, sceso dal piedistallo, è in vendita, anche se non si vedono ancora acquirenti: se si trovasse una exit strategy per il Tucu, sarebbe più facile arruolare alla causa Balogun, per poi cercare un 9 più tradizionale come quarta punta. Anche da questo particolare snodo dipenderanno le prossime mosse nerazzurre in questa sessione, complicata inevitabilmente dalla giravolta compiuta da Lukaku".