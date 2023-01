Acerbi? Inzaghi, scommessa vinta: “Nessuna sorpresa, resterà all’Inter. Con la Lazio…”

"Se non ci fosse stato lui adesso la squadra sarebbe nei guai. Perché il rendimento di De Vrij, titolare inamovibile la scorsa stagione, è crollato in un inizio di annata nella quale ha commesso svariati errori. Acerbi è stato titolare a Udine, nel ko contro i friulani, e da allora in poi non ha quasi mai rifiatato. Personalità, concretezza e decisione lo hanno fatto imporre come un elemento chiave e a questo punto ipotizzare la sua permanenza a Milano anche per il futuro è d'obbligo. Prima però bisognerà trovare un accordo con Lotito perché l'ad Marotta reputa troppo alta la cifra fissata per il riscatto (4 milioni). Trattare con il numero uno laziale tradizionalmente è complicato, ma dalla sua parte l'Inter ha la volontà del difensore di non tornare per nessun motivo a Roma. In un modo o nell'altro la quadra sarà trovata".