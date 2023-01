Inter irritata, Skriniar (per ora) resta capitano: “No terremoti. Ma fascia via subito se…”

Secondo la Gazzetta dello Sport, la scelta di Milan Skriniar di non rinnovare il contratto con l'Inter ha irritato non poco il club nerazzurro

Nonostante il probabile addio a parametro zero a fine stagione, però, al momento lo slovacco resta capitano. La società e lo staff tecnico vogliono assolutamente evitare scossoni all'interno dello spogliatoio. Ma, nel caso fosse lo stesso Skriniar a rinunciare alla fascia, si potrebbe comunque assistere a un cambio in corsa. Scrive la Gazzetta dello Sport: