Dall’Inter trapela il prossimo arrivo a centrocampo: “Vale 20mln, innesto già deciso”

"Da viale della Liberazione fanno sapere che l’intenzione è quella di puntare sul giovane Fabbian a partire dalla prossima stagione. In rosa sostituirà il partente Gagliardini e così il centrocampista attualmente in prestito alla Reggina avrà la possibilità di mettersi in luce anche in nerazzurro. Certo, prima però bisognerà rivedere e adeguare il contratto. E, ovviamente, sarà necessario respingere le offensive di altri club, che non mancheranno, nonostante la valutazione di Fabbian ad oggi si aggiri già attorno ai 20 milioni di euro".