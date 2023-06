Al Nassr-Brozovic pista seria: “Offerti 15 mln, l’Inter dice no e ne chiede…”

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Marcelo Brozovic . Il centrocampista croato è diventato un obiettivo dell'Al Nassr , che ha già avanzato la prima offerta all'Inter per avere il 77. Scrive Calciomercato.com: "L’Al Nassr è fortemente interessato alle prestazioni di Brozovic e un primo approccio con i nerazzurri è già partito: 15 milioni di euro, l’offerta iniziale. Una proposta che non scalda più di tanto gli uomini mercato nerazzurri, che valutano il calciatore tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Ma la base della trattativa è seria e si può sicuramente procedere se gli arabi si mostreranno collaborativi in tal senso. In viale della Liberazione considerano anche quello che è l’ingaggio del calciatore croato, 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2026, quindi 36 milioni lordi che i nerazzurri risparmierebbero.Adesso la palla passa proprio a Brozovic che, forte di un contratto di altre tre stagioni, dovrà scegliere se sia il caso di trasferirsi a Riad. Non c’è niente di scontato, Marcelo ama vivere a Milano e la scelta non sarà facile, ma sul piatto della bilancia ci sono sicuramente i petroldollari".