Mercato, l’Arabia sconvolge il calcio. Obiettivo entrare nella top 10, anche Brozovic nel mirino

"La caccia al fuoriclasse internazionale è soltanto cominciata e rischia di mandare in tilt il mercato d’estate con proposte, se non proprio indecenti come quelle (gonfiate) che circolano, comunque troppo seducenti per dire no. D’altra parte non c’è nessun controllo sui costi e non esiste Fair Play. Questo è l’anno zero. Ai posteri l’ardua sentenza su cosa succederà al calcio che conosciamo. Ronaldo pioniere CR7 ha aperto la strada scegliendo l’Al Nassr che gli dà 200 milioni all’anno: è arrivato secondo, ha segnato 14 gol (5° in classifica goleador), ha attirato l’attenzione mondiale: quello che l’Arabia voleva. Il nuovo campionato che parte l’11 agosto schiererà sicuramente Benzema e Kanté (50 e 30 milioni a stagione dall’Al Hittiad) e Ruben Neves (25 dall’Al Nassr, con la benedizione di CR7 e dell’agente Mendes). Questa è la settimana dei grandi colpi, per ingaggiare almeno un’altra dozzina di top player insospettabili", riporta La Gazzetta dello Sport.