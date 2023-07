Al-Nassr, non solo Brozovic. CBS: “Offerta all’Inter anche per Onana, i dettagli”

I discorsi tra Inter e Al-Nassr potrebbero non essersi limitati a Marcelo Brozovic (ufficializzato proprio oggi dal club saudita): secondo la CBS, nel mirino degli arabi sarebbe finito anche André Onana, da settimane al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero vicino a un trasferimento in Inghilterra, con il Manchester United in prima fila.