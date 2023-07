Ancora nessuna novità per quanto riguarda il portiere camerunense: nerazzurri e Red Devils sono molto lontani

Ancora tutto fermo per quanto riguarda la vicenda Onana: il portiere camerunense è da tempo nel mirino del Manchester United, ma al momento l'Inter non ha ricevuto alcuna richiesta da parte dei RedDevils. Tra le parti c'è una grossa differenza di vedute sulla valutazione del giocatore: secondo quanto afferma Sky Sport, gli inglesi non vorrebbero spendere più di 40 milioni, i nerazzurri partono da una richiesta di 60.