Piazza Duomo sta esplodendo di gioia e di cori per gli eroi nerazzurri di questa incredibile stagione. Il pullman dei giocatori dell' Inter è arrivato dopo una traversata cittadina durata ore e ore. Oltre ai tifosi, in attesa sulla terrazza del Duomo, c'erano anche le wags nerazzurre.

Il saluto di lady Sensi

Non è una notizia dell'ultim'ora che l'avventura di Stefano Sensi in nerazzurro stia volgendo al termine. Lo ha ricordato la moglie Giulia in questa giornata di festa con la piazza nerazzurra. Sui social la moglie del centrocampista nerazzurro ha salutato l'Inter con queste parole: "La cosa più bella di questi anni? I tifosi 💙🖤 uno spettacolo che non dimenticherò mai".