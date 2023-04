Antonello: “Investitori internazionali, Inter un esempio. Zhang? Non bisogna spaventarsi…”

Intervenuto all'evento "Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità", organizzato dalla Bocconi, Alessandro Antonello ha parlato delle differenze di gestione di un club come l'Inter rispetto al passato. "I modelli di governance si sono evoluti. Prima il business del calcio era gestito dai magnati per il sostentamento del club. Le entrate erano legate dagli introiti da stadio ed i costi derivanti dalle spese per i calciatori. Adesso i modelli di governance si sono evoluti e richiedono modelli scientifici e che sono stati applicati in maniera naturale in altri settori come quello dei servizi".