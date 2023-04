Sky – Inter, rassicurazioni su Calhanoglu e Barella: stop non preoccupano

Può sorridere Simone Inzaghi per le notizie in arrivo oggi sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella

Non c'è preoccupazione in casa Inter sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, usciti affaticati dalla sfida con la Juve. Può sorridere Simone Inzaghi per le notizie in arrivo oggi sui due centrocampisti.