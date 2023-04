Conferme su Inter-Buchanan, Di Marzio: “Contatto tra i nerazzurri e il Bruges: la situazione”

Dal Belgio, più precisamente dal quotidiano Het Laatste Nieuws, è trapelata l'indiscrezione di un accordo verbale raggiunto tra Inter e Bruges per il passaggio in nerazzurro di Tajon Buchanan , esterno destro classe 1999 in forza attualmente al club belga.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter è interessata anche se la trattativa non è ancora al rush finale: "L'Inter è interessata a Tajon Buchanan del Bruges. Confermate le notizie uscite in mattinata dal Belgio, in particolare dal quotidiano HLN. In seguito alle verifiche della nostra redazione, confermiamo l'interesse della società nerazzurra per il giocatore, ma la trattativa, attualmente, sembra non essere ancora iniziata concretamente con il Bruges", spiega il sito gianlucadimarzio.com che conferma i contatti tra i club e poi aggiunge: