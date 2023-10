Inter, Antonello: “Prima partita nel nuovo stadio luglio 2028. Ecco come sarà pagato”

"La procedura amministrativa sembra essere ad un buon percorso, il 5 ottobre il Comune di Rozzano ha approvato la variante al PGT con la previsione di uno stadio. Di conseguenza, tutto il percorso che andremo a svolgere sarà nei confronti della proprietà per l'acquisizione dell'area e un dialogo già aperto con l'amministrazione comunale per ascoltare i loro bisogni. C'è stato un periodo di negoziazione con gli attuali proprietari dell'area che poi è sfociato in un accordo di esclusiva fino ad aprile 2024. Riteniamo che sia un'area idonea per il nostro progetto, approfondiremo in questi mesi sulla fattibilità del progetto"