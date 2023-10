Antonello: “Vogliamo lo stadio a Rozzano e chiederemo ai tifosi. Ristrutturare San Siro? Mai”

"Non bastano idee, servono atti formali per dare garanzie ai club per procedere. Ad oggi non li abbiamo", ammette Antonello

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Alessandro Antonello. L'AD dell'Inter ha fatto chiarezza sul tema stadio:

"Non c'è stata nessuna rinuncia dei club al procedimento aperto, è chiaro che negli ultimi 4 anni ci siamo messi assolutamente a disposizione per soddisfare tutte le richieste dall'amministrazione pubblica. Oggi la variante più importante è il tempo: ormai il tempo è passato, stiamo attendendo delle risposte e proposte, negli ultimi giorni abbiamo accolto dagli organi di stampa un'apertura possibile e ulteriori idee da parte dell'amministrazione. Non bastano idee, servono atti formali per dare garanzie ai club per procedere. Ad oggi non li abbiamo, dopo 4 anni abbiamo la necessità di tempi certi, il progetto che andrà avanti è quello con tempi certi"