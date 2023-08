Arnautovic: “Io all’Inter per vincere trofei e far gol. Ero testa calda, sono cambiato”

Le parole dell'austriaco: "Sono contentissimo e felicissimo, è un grande onore per me giocare ancora per l'Inter"

Marko Arnautovic, nuovo centravanti dell'Inter, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Sono contentissimo e felicissimo, è un grande onore per me giocare ancora per l'Inter. 13 anni fa ero più tifoso che giocatore, ora sono qua per aiutare la squadra e per vincere. Sono cambiato quell'Arnautovic era una testa calda, non pensavo tanto al calcio: ora è tutto diverso, ho una famiglia e sono cresciuto come carattere. Speriamo che vada tutto bene.