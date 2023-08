UFFICIALE / Arnautovic è un giocatore dell’Inter: il comunicato del club

"La stagione 2008/09 è quella dell'esplosione: segna 12 gol e attira l'interesse di grandi squadre, ma Marko sceglie l'Inter. A Milano l'austriaco trascorre un anno trionfale per la storia nerazzurra, scendendo però in campo in sole tre partite. Passato al Werder Brema l'anno successivo, Arnautović inizia il suo giro del mondo, che lo porta poi in Inghilterra, destinazione Stoke City, nel 2013. Quattro stagioni, quattro salvezze e l'amore incodizionato dei tifosi dei Potters: Marko si trasferisce poi al West Ham, dove rimane per due anni segnando 21 gol in totale. Nel 2019 arriva il tempo di una nuova avventura: l'austriaco vola in Cina, allo Shanghai SIPG. Un mondo nuovo, un calcio diverso: un'esperienza complicata dallo scoppio della pandemia, che porta Marko alla decisione di tornare in Europa, in Italia, a Bologna. In rossoblu Arnautović diventa un simbolo, e nel 2021/22 vive anche la sua miglior stagione a livello realizzativo in tutta la carriera. Forte fisicamente, dotato di grande tecnica e praticamente ambidestro, Marko è un attaccante completo, diventato icona della Nazionale austriaca, della quale detiene il record di presenze a quota 108. Ora torna in nerazzurro con la stessa voglia di stupire che l'aveva portato a Milano nel 2009", ha concluso il club nerazzurro in un comunicato.