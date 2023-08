Sky – Mercato, l’Inter prenderà un difensore. Centrocampo, valutazioni in corso

Chiuso Arnautovic e sfumato Samardzic, l'Inter ha ancora qualche operazione da dover mettere in piedi per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In questo momento manca un difensore e, come riferisce Sky Sport, il club lavorerà in questi giorni per prenderlo: "L'orientamento è quello di prendere un giocatore in quel ruolo, c'è da capire se sarà un prospetto che deve maturare o un giocatore già pronto: sono in corso valutazioni. A centrocampo valutazioni in corso, l'idea può essere quella di continuare con Sensi in rosa ma la mano sul fuoco non ce la metterei", riferisce Andrea Paventi.