Arnautovic già oggi a Milano: i dettagli e le cifre. Ecco perché l’Inter ha scelto lui

Da Lukaku, passando per Balogun e Scamacca, fino ad arrivare a Marko Arnautovic . L'Inter sembra aver fatto la sua scelta per l'attacco. Sarà l'austriaco il centravanti del club nerazzurro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Arnautovic arriverà a Milano già oggi e, nella stessa giornata o domani, svolgerà le visite mediche e firmerà un biennale. "L’Inter ha aggiunto ieri un paio di milioni di bonus all’ultima proposta di 8 di parte fissa e così si è ormai definito nei fatti l’accordo tra i due club. Gli ultimi dettagli burocratici da sciogliere sono considerati una formalità, oggi sarà tempo di ufficialità".

"La decisione del club nerazzurro di virare su Arna è stata ponderata a inizio settimana dalla parte sportiva e dallo staff tecnico. L’austriaco 34enne è stato considerato il profilo più adeguato per unire le esigenze tecniche della squadra, priva di un giocatore-boa davanti, al budget ristretto sul mercato. Un compromesso obbligato, vista anche la ristrettezza del panorama di punte in giro per l’Europa in base ai paletti di partenza di Inzaghi. Uno, forse il più importante, è che il giocatore fosse “maturo”, pronto subito e non da formare. Insomma, pochi gli attaccanti “aggredibili” davvero, ed ecco che uno dopo l’altro sono state abbandonate le piste più ambiziose, o per ragioni economiche o per motivazioni strettamente tecniche".