Egnatia-Inter, Asllani: “Stiamo bene, siamo compatti e uniti. Aspettiamo Serie A”

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha commentato la vittoria in amichevole contro l'Egnatia, squadra che milita nella massima divisione del suo Paese, l'Albania. «Ci hanno messo un po' in difficoltà, ma era importante per noi mettere minuti nelle gambe. Siamo stati bravi a riprendere la gara perché loro erano partiti molto bene», ha sottolineato rispetto a quanto è successo sul campo. Poi si è riferito anche al campionato di Serie A che sta per cominciare.