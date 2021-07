Pedullà – Bellerin, no Arsenal all’offerta Inter. Pinamonti via? Problema ingaggio

Hector Bellerin è uno dei nomi caldi per la fascia destra dell'Inter ma, per il momento, l'Arsenal non ha dato l'ok

Matteo Pifferi

Hector Bellerin è uno dei nomi caldi per la fascia destra dell'Inter ma, per il momento, l'Arsenal non ha dato l'ok per il prestito con diritto di riscatto proposto dall'Inter. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, qualora i nerazzurri riuscissero a creare un tesoretto, con le cessioni di Nainggolan o Lazaro, potrebbero anche puntare su profili più importanti come Dumfries o Florenzi.

L'esperto di mercato, poi, ha evidenziato come Andrea Pinamonti abbia ricevuto 5/6 offerte dai club medio-bassi della Serie A ma l'ingaggio (3 mln) rappresenta un grande ostacolo. I nerazzurri, poi, vorrebbero chiudere per un vice Handanovic: nelle scorse settimane si è pensato a Sepe ma Radu non ha accettato l'offerta della Real Sociedad e quindi l'affare Sepe è congelato.