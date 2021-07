Sky – Bellerin si è esposto: vuole l’Inter. E lo ha detto all’Arsenal

Il giocatore è interessato al progetto nerazzurro e ha avvisato il club inglese: al momento c'è distanza sulla formula dell'operazione

L'Inter lavora al dopo Hakimi . Uno dei giocatori accostato ai nerazzurri è Bellerin . Il calciatore dell'Arsenal, questa la novità dell'ultim'ora, si è esposto con il club inglese. Ha comunicato, andando nella sede della sua società, che l'Inter è la sua prima scelta "come progetto". Ha provato a forzare quindi la mano per approdare al club interista, riferiscono a Skysport .

Al momento i Gunnerspensano ad un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il club milanese per ora si è fermato al prestito con diritto di riscatto e sta valutando anche altre opzioni. Ma la novità è importante il fatto che il calciatore si sia esposto per raggiungere Milano. C'è da capire come si svilupperà il discorso nei prossimi giorni. Ma Bellerin vuole l'Inter.