Inter, pista viva: “Dopo alcune cessioni può partire l’assalto al grande obiettivo”

Le cessioni in questa sessione di mercato restano in primo piano, ma l'Inter non ha certo perso di vista gli obiettivi in entrata

Marco Macca

Le cessioni in questa sessione di mercato restano in primo piano, ma l'Inter non ha certo perso di vista gli obiettivi in entrata. Come noto, i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, ovvero di un sostituto di Achraf Hakimi, ormai ufficialmente del PSG. E da Viale della Liberazione non hanno smesso di pensare a Denzel Dumfries del PSV, uno dei grandi obiettivi di mercato di questa estate. Scrive calciomercato.com:

L'investimento preferito

"Ecco perché la pista Dumfries è ancora aperta e da tenere in considerazione. I discorsi con Raiola sono avviati, occorrono 20 milioni di euro per liberarlo dal Psv, una cifra che l’Inter potrebbe ottenere solo dopo una serie di cessioni. Ma se investimento dovrà essere e quindi se l’Arsenal non aprirà al prestito per Bellerin, da viale della Liberazione preferirebbero concentrare sforzi ed energie su Dumfries".

(Fonte: calciomercato.com)