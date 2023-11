Asllani: “Sto bene e ora sono pronto. Mai il Milan? Io tifo Inter. Scudetto e Inzaghi…”

Qualificati con l'Albania?

"Tanto orgoglio, è la seconda volta. Sono contento per me, la mia famiglia e tutti i tifosi. ora andiamo in Germania e vediamo.

Ci sono possibilità di incontrare l'Italia...

"La prima cosa che ho fatto quando sono rientrato negli spogliatoi è guardare il risultato dell'Italia, sono contento per tutti i ragazzi che giocano con me. Se lo meritano. C'è questa possibilità, sarebbe bello, ma l'Italia è una squadra forte. Per noi è la seconda volta, dobbiamo abituarci".

Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso, anche per l'Inter?

"Lo scorso anno ero il terzo, sapevo che avrei avuto meno minuti. Devo ringraziare tantissimo la società, il mister che mi sta aiutando tutti i giorni. Ringrazio Calhanoglu che è una persona fantastica, mi aiuta e mi dòà tanti consilig in allenamento. È cambiato anche come sono in campo, sono migliorato, guardare Brozovic mi ha aiutato e ora sono pronto anche io".

All'orizzonte c'è la Juventus: come vedi il match?

Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma vediamo ci sono tante squadre in corsa"

Per l'obiettivo stagionale: scegli lo scudetto o la Champions?

"Io guardo di partita in partita. Stiamo facendo un bellissimo cammino in campionato, ora in Champions siamo passati e puntiamo al primo posto. La seconda stella è un sogno realizzabile, noi ci proviamo e vediamo quello che succede"

Vuoi diventare un titolare inamovibile?

"Non ci sono tempistiche, sto lavorando tanto, voglio ritagliarmi il mio spazio. Voglio più minuti, ma tutto passo attraverso il lavoro.

Hai avuto ragione a restare all'Inter?

"Sì, volevo rimanere, ma è grande merito anche alla società e al mister. Alla fine è andata bene a tutti. Io sono dell'Inter, sono contento di essere con questi ragazzi. Appena ho saputo dell'Inter ci sono andato. Come sanno tutti sono un tifoso dell'Inter e quindi penso solo all'Inter".

Andresti mai al Milan?

"Io sono dell'Inter, sono contento di essere con questi ragazzi. Quando ho saputo della chiamata dell'Inter, ho subito detto di sì. Sono un tifoso dell'Inter e sono contento così".

Che rapporto hai con Inzaghi?

"Il mister mi aiuta e mi ha aiutato, mi ha parlato, mi ha dato minuti che non mi aspettavo. Li ho sfruttati bene, Tutto passa dal lavoro"

Seconda stella realizzabile?

"Realizzabile, noi ci proviamo e vediamo che succede".

