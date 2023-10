Attacco Inter, Taremi in cima alla lista: sull’asse Milano-Porto sono cambiati due aspetti

L'attaccante iraniano del Porto è in cima alla lista degli osservati nerazzurri in caso di necessità in attacco

Se la coppia titolare formata da Lautaro e Thuram va a gonfie vele, il problema è alle spalle dei due attaccanti. Alexis Sanchez non ha ancora inciso come ha fatto al Marsiglia una stagione fa, mentre Marko Arnautovic è ai box per infortunio. Ecco perché in casa Inter non si esclude di intervenire a gennaio per puntellare il reparto d'attacco. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Mehdi Taremi. "Il profilo è perfetto per chi ha bisogno di una punta che segni, che abbia il gol nel sangue. Ciò che è rimasta intatta è la sua carta d'identità, che diventa un parziale ostacolo se la richiesta economica del club venditore resta alta. In estate si partiva da oltre 30 milioni di euro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.